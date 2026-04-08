'Я бы его принял': бразилец 'Шахтер' ответил на вопрос о вызове в сборную Украины

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Педриньо подтвердил готовность сменить гражданство, чтобы выступать за сборную Украины. 27-летний правый вингер назвал это одним из самых грандиозных вызовов в своей карьере, однако отметил, что на сегодня нет каких-либо серьезных перегворов.

Видео дня

Об этом атакующий полузащитник заявил во время онлайн-встречи с болельщиками, сообщает портал Sport.ua. По словам Педриньо, он заинтересован в том, чтобы защищать цвета "сине-желтых", ведь это даст ему возможность стать участником чемпионатов Европы или мира.

"Я много слышал разговоров на эту тему. Это был бы невероятный шанс. Мне действительно интересно такое предложение, и, думаю, я бы его принял. Был бы рад помочь сборной Украины. Эта страна стала для меня очень родной за это время. Впрочем, хочу подчеркнуть: пока все эти разговоры остаются на уровне слухов", – сказал Педриньо.

Отметим, что возможность приглашения бразильца "Шахтера" рассматривал тренерский штаб сборной Украины Сергея Реброва. Одна сейчас неизвестно, продолжит ли он свою работу после того, как команда не смогла выйти на ЧМ-2026.

Ранее журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что Ребров намерен сохранить работу в национальной команде и готов пойти на снижение зарплаты. Кроме того, журналисты раскрыли новые детали контракта нынешнего наставника "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!