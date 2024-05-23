Возвращение в элиту: чего ждать от 'Динамо' в Лиге Чемпионов

После двух лет отсутствия, киевское "Динамо" возвращается в когорту лучших - команда попала в зону Лиги Чемпионов. За столь короткое время многое изменилось в составе клуба, а турнир вообще переформатировали. Сегодня OBOZ.UA вспомнит, как же динамовцы выступали там в прошлый раз и попытается спрогнозировать, чего ждать от киевлян в новом розыгрыше ЛЧ.

Катастрофа в шаге от триумфа

В последний раз пробиться в элиту киевляне смогли не так давно - в первом сезоне времен полномасштабной войны. В розыгрыше 21/22 на зимнюю паузу они пошли вторыми после "Шахтера". При этом "Динамо" навязать борьбу снизу мог только мощный "Днепр-1". Но после начала Большой войны федерация решила зафиксировать все как было на момент вынужденной остановки - без конкуренции, киевляне попали в квалификационный раунд. Тогда только чемпион попадал в группу, других ждал долгий отбор.

Из-за длительного падения нашей ассоциации в европейском рейтинге, старт в квалификации становился все более далеким. Чтобы добраться до квартетов, нужно было преодолеть 3 команды! Тот отрезок как сейчас перед глазами, вся стадия была чрезвычайно сложной. Сначала заруба против "Фенербахче", когда даже в меньшинстве подопечные тогда еще Луческу умудрились пропустить под свисток. Ничья, овертаймы – и Караваев с его конфеткой из острого угла. Этот гол обеспечил продвижение на австрийцев, но даже "Штурм Грац" едва не выбросил киевлян за борт турнира (3:1 суммарно).

Но дальше случилась "Бенфика". То двухматчевое противостояние хочется полностью забыть. Игра оба раза была никакой, голы залетали с любой точки очень легко, орлы выполняли на поле все желаемые маневры. А вот нападение "Динамо" ничего не могло противопоставить, хотя в отдельные моменты казалось, что гол будет и у нас. С суммарным счетом 5:0, разочарованием и большим количеством вопросов мотивации игроков, команда выпала в группу Лиги Европы.

Впрочем, и там все сложилось не лучшим образом. Вновь случился "Фенербахче", а также - "АЕК" и "Ренн". Каждый матч наша команда ходила рядом с нужным результатом, но в какой-то момент все ломалось. Даже потерявший мотивацию к борьбе "АЕК" выиграл именно киевлян и в ответном матче мог удовлетвориться ничьей. Так и случилось – единственный шанс хотя бы на ЛК "Динамо" потеряло со счетом 3:3. Без побед и только с пятью голами украинцы вылетели из еврокубков вообще.

Особый момент для Шовковского

В этом сезоне "Динамо" бросало на волнах УПЛ во все стороны. Сначала они стартовали с невероятной забивной серии (по 2 гола в среднем за игру), но во время нее зеркально проиграли "Черноморцу" и "Полесью". Затем - остановили "Кривбасс" и "Днепр-1", но дали "Вересу" спасти ничью с пенальти на последней секунде игры. Выровнял положение приход к рулю Шовковского, впрочем, в самом главном матче за золото киевляне разрешили "Шахтеру" реализовать один из немногочисленных моментов и проиграли чемпионство. В таблице бело-синие финишировали вторыми, никто их уже не сдвинет и они знают, что впереди Лига Чемпионов, по которой уже заскучали и игроки, и фанаты.

ЛЧ не видела выступлений Александра Шовковского уже 8 лет - последний его матч был против "Наполи" на Олимпийском, который киевляне проиграли 1:2. Тогда 41-летнему голкиперу не покорились два удара Милика. В целом было понятно, что выступления вечного динамовца в ЛЧ закончились именно в Киеве, дальше в рамку станет начинающий Рудько. Матч против "Зари" в следующий уик-энд тоже провел СаШо - еще один проигрыш окончательно усадил его на скамью запасных, а через несколько месяцев стало известно о завершении легендарной карьеры. Теперь постоянный охранник ворот "Динамо" возвращается в еврокубки уже в статусе тренера.

Чего ждать сейчас?

Безусловно, фанаты "Динамо" надеятся прервать серию ужасающих выступлений в еврокубках - нужно возвращать имя. Попробовать стоит в этом сезоне, во главе с Шовковским и мощным подбором исполнителей. 49-летний специалист, несмотря на поражение в Классическом и проигранное чемпионство, показал, что за неполный сезон можно построить действительно хорошую команду. Но возникает вопрос – способны ли динамовцы к конкуренции в еврокубках?

Рассчитать силы следует тщательно: "Динамо" стартует со второго квалификационного раунда ЛЧ. Это означает, что впереди шесть игр. Из тех, кто уже известен среди возможных соперников - "Бенфика", "Лилль", "ПАОК", "Зальцбург", а еще хорошо знакомая Украине по прошлому плей-офф пражская "Славия".

Если в последний раз в ЛЧ киевлянам не хватило активности впереди, то, кажется, на этот раз у них будет отличный выбор исполнителей. Ванат, Волошин и Кабаев – основа ударной составляющей клуба. В центре поля есть несколько футболистов, готовых к самостоятельным подключениям – много доверия от тренера имеют Бражко, Тимчик и Шапаренко (который уже одной ногой на трансферном рынке). Есть надежда, что в летних спаррингах "Динамо" превратит восемь ударов за игру не просто в цифру, а в реальные голы.

Больше всего проблем – в защите. В УПЛ большинство команд хотят отсидеться у собственных ворот и не пропустить от гранда, к этому бело-синие привыкли. Сравните: после зимней паузы у киевлян 4 пропущенных гола против команд второй половины таблицы и 5 против команд первой половины. Однако как же тогда планировать оборонительные действия, если в международных евротурнирах на исход матча может повлиять единая контратака соперника? У Шовковского есть лето, чтобы отработать все эксперименты в спаррингах, в домашнем чемпионате вырастить какую-то защиту не было возможности.

"Динамо" пыталось экспериментировать: против "Кривбасса" попробовали схему в три центрбека – получилось не очень. К такой формации готов только Попов, которому удавалось самому подчищать и доставлять мяч вперед. А вот Вивчаренко и Дубинчак нуждаются в нескольких неделях тренировок, чтобы подстроиться под такое. Есть вопросы и к позиционке, ведь защитники проваливают определенный процент навесов, из-за чего приходят нелепые голы головой. Поэтому масштабное присутствие в последней трети с грамотной подстраховкой должно быть основой для еврокубков. Особенно, когда там такая длинная дистанция (а по иронии судьбы, может случиться даже "Шахтер").

Шовковский провел отличный сезон в "Динамо": отыграл провал в таблице, выдал роскошную выигрышную серию и завоевал серебряные медали украинского чемпионата. Впереди отбор Лиги Чемпионов и огромные надежды, возложенные на легендарную для столичной команды фигуру.