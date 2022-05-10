УЕФА официально революционно изменил Лигу чемпионов, утвердив новый формат еврокубков

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил новый формат проведения еврокубков, в котором будет использована "швейцарская система". Согласно новому регламенту, опубликованному на сайте УЕФА, изменения вступят в силу с сезона-2024/25.

В первую очередь будет увеличено количество участников в Лиге чемпионов: с 32 до 36. Четыре дополнительных места будут распределены следующим образом:

- 1 место команде, которая займет 3-е место в 5-м чемпионате Европы;

- 1 место получит чемпион одной из лиг, где ранее победитель не выходил напрямую;

- 2 места для стран, клубы которых добьются наилучших результатов по итогам прошедшего сезона.

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В турнире каждый участник сыграет минимум по 8 матчей против 8 разных соперников (4 дома и 4 в гостях), а результаты будут помещены в одну общую таблицу.

Первая восьмерка напрямую выйдет в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е места, будут бороться в плей-офф за выход в эту стадию. Им предстоит сыграть по 2 матча (дома и на выезде).

Такой же формат будет и в Лиге Европы (8 поединков в группе) и Лиге конференций (по 6 матчей).

Как сообщал OBOZREVATEL, от Украины в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов (пройдет еще по старым правилам) сыграет донецкий "Шахтер". Это стало возможным благодаря поражения испанского "Вильярреала" от английского "Ливерпуля" в полуфинале нынешнего розыгрыша.

Финал Лиги чемпионов-2021/2022 между "Реалом" и "Ливерпулем" запланирован в субботу, 28 мая. Уже известны телеканалы, которые покажут эту супербитву.