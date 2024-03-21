Не хотели играть: Россия купила товарищеский матч с африканской сборной

Российский футбольный союз (РФС) был вынужден заплатить сборной Камеруна за то, чтобы африканские игроки согласились сыграть товарищеский матч с представителями РФ. При этом с проведением платежа возникли серьезные проблемы, из-за чего встреча 12 октября 2023 года в Москве была под угрозой срыва за два часа до стартового свистка арбитра.

Об этом в комментарии порталу Чемпионат.com заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, россиянам удалось убедить участников чемпионата мира-2022 в том, что деньги поступят на их счет. В результате камерунцы согласились выйти на игру и проиграли 0:1.

"Сейчас очень сложно организовывать платежи за рубеж. Чтобы деньги дошли до Камеруна, они должны пройти через Европу. И вот в какой-то момент в одном из европейских банков они были заблокированы и вовремя не дошли. Мы сделали перевод за две недели до матча, но еще в день игры деньги до Камеруна не дошли. Конечно, мы получили определенное недовольство со стороны коллег, но смогли их убедить, что все будет хорошо. После гарантий вопрос о возможном срыве матча был снят. Поэтому проблемы могут поджидать повсюду", – сказал Митрофанов.

Отметим, что 21 марта сборная России впервые с момента отстранения от международных соревнований сыграет спарринг с европейской командой. Соперников представителей РФ станет участник ЧЕ-2024 Сербия. РФС планирует превратить поединок в политическое шоу.

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