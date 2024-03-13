'Это не просто позор. Это дно'. Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что новая форма для сборной РФ по футболу была сшита в Азии. Руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин признался, что в стране невозможности организовать все этапы производства экипировки.

"Определенный план по локализации производства есть. Но в текущих реалиях сшить полностью коллекцию и доставить ее вовремя и сделать это по себестоимости полностью в России нельзя. Планы есть. Какие-то артикулы уже отшиваются в России, но большая часть – юго-восточная Азия", – цитирует Фимушкина "Спорт-Экспресс".

Любители футбола из РФ высмеяли такие слова сотрудника РФС, назвав сложившуюся ситуацию позором.

"За 24 года "прорывов" даже гвозди не научились делать, что тут говорить о форме В России практически нет тканей, нет фурнитуры… работаю в этой отрасли", "Шо?! Тряпки уже сшить не можем? Величайшая тысячелетняя Русь! Последние из этой тысячи 24 года уникальных прорывов и отрывов! Пошить форму сборной: Мы не можем", "В такой великой стране для сборной не смогли сшить форму из Российской ткани? Это не просто позор. Это дно", - стебутся фанаты.

Болельщики высмеивают Путина и негодуют, до чего довели их страну олигархи.

"Странно, а Верховный Генералиссимус нам постоянно вещает о прорыве ... Бояре опять плохие попались ? И кто же наплодил такое количество бездельников , которые только и занимаются тем , что доедают советское наследство?" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA , новая форма сборной России по футболу привела в уныние местных болельщиков. Фанатам не понравился шрифт и дизайн экипировки, который разработал российский бренд Jogel.

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