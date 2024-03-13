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"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
4,0 т.
'Это не просто позор. Это дно'. Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что новая форма для сборной РФ по футболу была сшита в Азии. Руководитель службы маркетинга и коммерции РФС Илья Фимушкин признался, что в стране невозможности организовать все этапы производства экипировки.

"Определенный план по локализации производства есть. Но в текущих реалиях сшить полностью коллекцию и доставить ее вовремя и сделать это по себестоимости полностью в России нельзя. Планы есть. Какие-то артикулы уже отшиваются в России, но большая часть – юго-восточная Азия", – цитирует Фимушкина "Спорт-Экспресс".

"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

Любители футбола из РФ высмеяли такие слова сотрудника РФС, назвав сложившуюся ситуацию позором.

"За 24 года "прорывов" даже гвозди не научились делать, что тут говорить о форме В России практически нет тканей, нет фурнитуры… работаю в этой отрасли", "Шо?! Тряпки уже сшить не можем? Величайшая тысячелетняя Русь! Последние из этой тысячи 24 года уникальных прорывов и отрывов! Пошить форму сборной: Мы не можем", "В такой великой стране для сборной не смогли сшить форму из Российской ткани? Это не просто позор. Это дно", - стебутся фанаты.

"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

Болельщики высмеивают Путина и негодуют, до чего довели их страну олигархи.

"Странно, а Верховный Генералиссимус нам постоянно вещает о прорыве ... Бояре опять плохие попались ? И кто же наплодил такое количество бездельников , которые только и занимаются тем , что доедают советское наследство?" – пишут юзеры.

"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной
"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

Как сообщал OBOZ.UA , новая форма сборной России по футболу привела в уныние местных болельщиков. Фанатам не понравился шрифт и дизайн экипировки, который разработал российский бренд Jogel.

"Это не просто позор. Это дно". Россия выставила себя на посмешище с новой формой для своей футбольной сборной

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