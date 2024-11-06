Этот материал я подготовил за пять дней до того, как остановилось сердце заслуженного мастера спорта Анатолия Дмитриевича Конькова.

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Этот футбольный мир он покинул 4 октября, похоронен на Байковом кладбище. Признаюсь, были у меня сомнения, публиковать этот материал или не стоит. Решил, пусть и с некоторым опозданием, все же опубликовать.

Визитная карточка. Родился 19 сентября 1949 года в городе Красный Луч, что на Луганщине. Вскоре его родители переехали в Краматорск. Свой путь в футбол он начинал в группе подготовки при команде "Авангард". Затем был "Шахтер" Донецк (1968-1974), "Динамо" Киев (1975-1981). В чемпионатах СССР сыграл 303 матча, забил 21 гол. Четырехкратный чемпион СССР (1975, 1977, 1980, 1981), серебряный призер (1976, 1978), бронзовый медалист (1979). Обладатель Кубка СССР (1978). В списках "33-х лучших" оказывался 9 раз, четыре раза – под №1. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. В сборной СССР в период 1971-1978 гг. провел 47 матчей, забил 8 мячей. Вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале.

В 1968-м в свои неполные 19-ть Анатолий уже играл в донецком "Шахтере". В команде Олега Александровича Ошенкова в основном составе играл на позиции опорного полузащитника. В том сезоне в донецком клубе играли экс-динамовцы Валерий Лобановский, Олег Базилевич, Владимир Щегольков. В итоге Коньков стал ведущим игроком "горняков".

Сразу вписался в основной состав

Возглавив киевское "Динамо", Валерий Лобановский и Олег Базилевич, хорошо знавшие 26-летнего Конькова, одним из первых пригласили его в свою команду. Дебютант сразу заиграл в основном составе. В Конькове-футболисте сочеталось много хороших игровых качеств: умелый отбор мяча, хорошо поставленный первый пас, прекрасное видение поля.

1975 год, безусловно, самый запоминающийся в футбольной карьере Конькова. 14 мая в Базеле в решающем матче Кубка Кубков встречались "Динамо" и венгерский "Ференцварош". В день матча стало известно, что финал будут освещать 186 журналистов и 50 фоторепортеров. Швейцарский футбол отмечал свое 80-летие.

Как играет соперник, киевляне в принципе знали. Валерий Лобановский побывал в Венгрии на матче "Ференцвароша" в первенстве страны. Видеозапись этой игры динамовцы пересмотрели несколько раз. Как итог, уверенная победа киевлян – 3:0. На 18-й минуте Онищенко открыл счет, на 39-й – удвоил его, а после перерыва, на 67-й минуте, уже свое слово сказал Блохин.

К Кубку Кубков динамовцы добавили Суперкубок УЕФА

9 сентября со счетом 1:0 "Динамо" в первом матче за Суперкубок УЕФА победило в Мюнхене "Баварию". 6 октября в Киеве гостевой успех удалось закрепить – 2:0. В составе обладателей Кубка чемпионов были знакомые Конькову по финалу Евро-1972 Майер, Беккенбауэр, Шварценбек, Мюллер… Но почетный европейский трофей остался зимовать в Киеве. А "Динамо" по итогам 1975 года журналисты назвали одним из лучших клубов мира.

Испортил настроение Дзоффу

И еще об одном матче того сезона. 8 июня в Лужниках в присутствии 70 тысяч зрителей сборная СССР под руководством Валерия Лобановского играла товарищеский матч с командой Италии. В стартовом составе хозяев поля на поле вышли 11 киевских динамовцев, среди них – и Анатолий Коньков.

Наша команда победила – 1:0, единственный мяч в ворота Дино Дзоффа забил Коньков. Мог Анатолий отличиться еще раз, но легендарного вратаря сборной Италии выручила штанга.

А осенью 1975-го Анатолий завоевал свою первую золотую медаль чемпиона СССР. В том сезоне он провел 29 матчей, а киевляне опередили ставший серебряным призером донецкий "Шахтер", который был дважды обыгран – 3:1 в Киеве и 1:0 в Донецке. Затем еще трижды осень становилась "золотой" для Конькова в составе "Динамо".

И сезон-1976 запомнился подопечному Валерия Лобановского, который возглавлял олимпийскую сборную СССР. 29 июля, победив 2:0 сборную Бразилии, Коньков стал обладателем "бронзы" Олимпийских игр в Монреале. Его партнерами по сборной были одноклубники: Матвиенко, Буряк, Решко, Трошкин, Онищенко, Колотов, Фоменко, Веремеев, Блохин.

Испытал себя на тренерском мостике

Как и большинство его футбольных побратимов, после окончания игровой карьеры Анатолий Дмитриевич решил попробовать себя на нелегкой тренерской ниве. Специалист тренировал симферопольскую "Таврию", донецкий "Шахтер", молодежную, национальную и студенческую сборные Украины, СК "Николаев", полтавскую "Ворсклу", алчевскую "Сталь", поработал в Азербайджане с бакинским "Интером".

Со 2 сентября 2012-го по 23 января 2015-го Анатолий Дмитриевич Коньков возглавлял Федерацию футбола Украины, став ее четвертым президентом. Работал функционер в главном футбольном органе страны и до последних дней своей жизни.

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Вот так в свое время охарактеризовал Конькова-футболиста его тренер Валерий Васильевич Лобановский:

- Он как никто умеет определить слабые позиции у соперника и вместе с партнерами обрушивает именно в эти точки всю мощь атак. На позиции опорного полузащитника равных Конькову попросту нет.