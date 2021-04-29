Всеукраинский день футбола: поздравления и открытки к празднику

Всеукраинский день футбола отмечается ежегодно 29 апреля. Именно в этот день в 1992 году сборная Украины сыграла свой первый в истории матч, дебютировав на поле в желто-голубой форме национальных цветов.

Встреча в Ужгороде с Венгрией окончилась для украинской команды поражением (1:3), а автором первого гола "сине-желтых" стал нападающий "Черноморца" Иван Гецко. Сегодня День футбола напоминает об историческом прошлом и том пути, который украинский футбол прошел почти за 30 лет существования. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует к празднику яркие поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Поздравляю с днем футбола

И желаю день за днем

Быть всегда в отличной форме

И, чтоб было все путем!

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І футболістів, і фанатів

Сьогодні привітаю я!

Велике свято для футболу

Стрічає українська земля.

Нехай футбол наш процвітає,

Нехай грає дітвора.

Я всім любителям футболу

Бажаю щастя і добра.

***

Вся страна сегодня ждет

Когда матч уже начнется,

Ведь сегодня день футбола,

От экрана никто не отойдет!

Запаслись свистками, пивом –

Всё должно же быть красиво!

Будем за своих "болеть",

А потом "Ура!" реветь!

***

З Всеукраїнським днем футболу

Вас я вітаю,

Синьо-жовтим на полі

Я перемог бажаю.

Бажаю, щоб голів

Пропущених не знали,

вболівальників грою

Прекрасною дивували.

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Вітаю зі Всеукраїнським днем футболу і бажаю захоплюючих матчів і переможних ігор, сил та величезного оптимізму, відмінної форми і здоров'я, високих цілей і грандіозних успіхів, крутих фінтів та побільше голів у ворота суперника.

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Поздравляю со Всеукраинским днем футбола и желаю в любое время года и в любую погоду отличной игры, красивых финтов, безупречных голов, неоспоримых побед, лучших болельщиков, личного блага и счастья.

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С Всеукраинским днем футбола! Футбол – это спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому украинскому футболисту успешных тренировок, новых побед и достижений, а болельщикам – интересных матчей и побед любимой команды! Пусть этот прекрасный вид спорта объединяет сердца!

Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Украины и звезда "Шахтера" ранее сыграли в футбол во время матча в Анатевке. Нападающий "горняков" посетил поселок, построенный на средства еврейской общины для беженцев с оккупированных Донбасса и Крыма.

По материалам: pozdravok.ru.