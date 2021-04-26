Главный раввин Украины и звезда "Шахтера" сыграли в футбол. Фото

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Главный раввин Украины и звезда 'Шахтера' сыграли в футбол. Фото

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман и звезда донецкого "Шахтера" Манор Соломон сыграли в футбол во время матча, который 26 апреля прошел в Анатевке.

Манор Соломон совершает символический удар.
Моше Реувен Асман перед матчем.

Атакующий игрок "горняков" посетил населенный пункт, построенный на деньги еврейской общины Украины, для беженцев с востока нашей страны. Соломон посетил образовательные и благотворительные учреждения Анатевки, пообщался с учениками и жителями городка. Манор охотно раздавал автографы, а в ответ получил особую кипу.

Манор Соломон встретился с учениками Анатевки.

Кульминацией стал футбольный матч между командами школы "Мицва 613" и Хедера "Ор Менахем", в котором Соломон играл за сборную Хедера, а Моше Реувен Асман защищал цвета сборной школы.

Манор Соломон в Анатевке.
Манор Соломон и Моше Реувен Асман в Анатевке.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь получил серьезную травму и не поможет национальной команде на Евро-2020.

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