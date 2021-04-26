Главный раввин Украины и звезда 'Шахтера' сыграли в футбол. Фото

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман и звезда донецкого "Шахтера" Манор Соломон сыграли в футбол во время матча, который 26 апреля прошел в Анатевке.

Атакующий игрок "горняков" посетил населенный пункт, построенный на деньги еврейской общины Украины, для беженцев с востока нашей страны. Соломон посетил образовательные и благотворительные учреждения Анатевки, пообщался с учениками и жителями городка. Манор охотно раздавал автографы, а в ответ получил особую кипу.

Кульминацией стал футбольный матч между командами школы "Мицва 613" и Хедера "Ор Менахем", в котором Соломон играл за сборную Хедера, а Моше Реувен Асман защищал цвета сборной школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь получил серьезную травму и не поможет национальной команде на Евро-2020.