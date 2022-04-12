'Всех разгоняют': Леоненко отреагировал на увольнение с канала 'Футбол' и не отказался от поддержки спортсменов из России

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко не верит в истинную причину своего увольнения с каналов "Футбол 1/2/3". По мнению эксперта, он попал под сокращения, а не из-за интервью, в котором высказался против санкций в отношений российских спортсменов.

Об этом сам Леоненко заявил в интервью порталу FanDay. Он отметил, что не отказывается от своих слов о представителях страны-агрессора в спорте.

"Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего, – отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую. Я могу и сейчас сказать, что российские спортсмены ни в чем не виноваты. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают", – сказал Леоненко.

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