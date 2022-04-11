"За пределом цинизма": Леоненко выгнали с канала "Футбол" за оправдание российских спортсменов

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко больше не является сотрудником телеканалов "Футбол 1/2/3". Эксперт был уволен со спортивного вещателя после того, как отказался осуждать спортсменов из России за молчаливую поддержку войны в Украину.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов. По его словам, редакция не разделяет высказанное экс-игрока "Динамо".

"Друзья, относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его высказывания в этом интервью, это лишь его позиция. На фоне zигующих спортсменов России, оправдывать их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", – написал Денисов.

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Отметим, что интервью SportArena Леоненко заявил, что спорт вне политики. "Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок", – сказал Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, почему украинцам стоит продолжать общаться с россиянами.