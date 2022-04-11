'Будут отвечать': капитан 'Динамо' объяснил, зачем нужно общение с россиянами

Украинцам нужно пытаться общаться с россиянами, чтобы донести им правду о происходящем в нашей стране. При этом гражданам Российской Федерации никогда не будет прощенья за вторжение их армии.

Такое мнение в интервью порталу "Команда №1" выразил капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Он выразил надежду на скорую смену режима главаря Кремля Владимира Путина.

"Не зря же президент Украины отдельно общался с российскими журналистами. До кого-то хоть что-то дойдет, у людей могут открыться глаза. Понятно, что им уже нет и не будет никакого прощения. Но если со временем люди там хоть как-то восстанут, если помогут свергнуть с власти убийцу, это предотвратит войны в будущем. Но за нашу войну они будут отвечать не одно десятилетие", – сказал Сидорчук.

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Он добавил, что молчание российских футболистов, вероятно, связано с законами их страны. "Все-таки футболисты часто выезжают за пределы своего государства и могут видеть, что такое нормальная жизнь. Но молчать их заставляют законы. Боятся", – отметил капитан "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с варшавской "Легией" в рамках турне по Европе.