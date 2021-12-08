Все муки 'Шахтера' в Лиги чемпионов в одном матче: большой потенциал и слабенькая реализация

Евросезон для "Шахтера" завершен. И теперь уже официально. В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов дончане после сильного первого тайма и опасных контратак во втором ухитрились упустить победу над молдавским "Шерифом" на 93-й минуте – 1:1. И в этом поединке всплыли все старые проблемы "горняков".

OBOZREVATEL обратил внимание на нюансы в игре "Шахтера" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которые ярко проявились в этом матче.

1. У "Шахтера" есть огромный потенциал в атаке, который он пока не может реализовать. И два гола за шесть матчей группового этапа – это не тот результат, на который способны "горняки". В первом тайме мы увидели живую, динамичную игру в исполнении донецкой команды, которая практически ничего не позволяла сопернику у своих ворот. Но раз за разом накатывала на чужие.

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Даже если не считать полумоменты или просто опасные выпады, тот как не вспомнить крестовину после удара Соломона и перекладину у Додо после шикарной зрячей передачи Судакова? И хоть Фернандо все-таки реализовал свой момент и на перерыв "оранжево-черные" ушли, ведя 1:0, это совсем не тот счет, который отвечал расстановке сил на поле.

Как тут не согласиться с Кривцовым, что эту встречу можно было закрывать еще до перерыва. Но реализация хромает. И очень сильно. А если не реализовывать такие моменты со "Шерифом", хоть Юрий Вернидуб создал очень симпатичный коллектив с характером, то про голы в ворота "Реала" и "Интера" вообще можно забыть.

Конечно, этот матч был бы более показательным, если бы на кону стояло что-то большее, чем деньги или престиж. Хотя бы борьба за плей-офф Лиги Европы. Но с другой стороны – Вернидуб не для того приехал в Украину со своей командой, чтобы сыграть роль мальчиков для битья. Вернувшись домой, ему, безусловно, хотелось доказать, что победа в первом матче в Молдове ни в коем случае не случайность.

2. У "Шерифа" первый момент в нападении возник только на 32-й минуте – настолько надежно до этого момента играла защита "горняков", в составе которых вышел Кривцов, Бондарь и Корниенко. Помогал ломать атаки гостей на начальных стадиях Бондаренко. В итоге первый удар в створ ворот Андрея Пятова молдаване нанесли только на 61-й минуте.

Но затем во втором тайме "Шахтер" наступил на старые грабли. Первые – необоснованный риск. Только если раньше это чаще всего касалось опасных розыгрышей у своих ворот между голкипером дончан и защитниками, то в этом матче "горняки" слишком уж увлекись своими атаками, от чего сразу же стала страдать оборона.

Звоночки о потенциальной опасности для хозяев звучали все чаще под конец второго тайма. Но настроенные на победу дончане, которых после перерыва вышли разгонять Мудрик и Тете, неслись вперед, не задумываясь про оборону. Хотя счет был слишком шаткий.

И тут снова встал вопрос Тараса Степаненко, которого очень не хватало в защите именно во втором тайме. Его подбора, своевременного подката, спокойной уверенности. Де Дзерби уже пытался убрать Степаненко из основы после своего прихода. Но "Шахтер" без Тараса выглядел куда хуже, поэтому вынужден был его вернуть. А вот на матч со "Шерифом" опорник сборной Украины даже не попал в состав.

К необоснованному риску можно отнести и замену опытного Андрея Пятова на 86-й минуте на дебютанта Лиги чемпионов Алексея Шевченко, который не играл за "горняков" с 1 марта 2020 года. На пороге своей первой победы в группе ЛЧ, когда "Шериф" изо всех сил пытается отыграться, Де Дзерби идет на такой неожиданный шаг, и Шевченко пропускает на третьей компенсированной минуте.

Конечно, не факт, что в том моменте выручил бы Пятов, но смена вратаря влияет на настроение всей защиты. И можно только гадать, как после такой развязки чувствует себя сам Шевченко.

3. Пока игра "Шахтера" в Лиге чемпионов больше похожа на эксперимент. Как при Каштру действовать уже нельзя, но и по сценарию Де Дзерби еще не получается. Временами в игре проскакивает весьма интересный рисунок, как в матче с "Реалом" в Мадриде (1:2) или сегодня в первом тайме. Но затем картина снова становится размытой.

Кажется, что исполнители, которых итальянский специалист купил летом, еще не нашли себя в новой команде. И только сейчас Де Дзерби начинает понимать истинный потенциал футболистов, которые достались ему от предшественника. И в первую очередь, молодых украинцев – Судакова, Бондаренко, Бондаря, хотя он и ошибся в той роковой атаке, которую завершал Николов.

К слову, непонятна дальнейшая судьба в "Шахтере" Марлоса, на которого в матче со "Шерифом" шло достаточно много передач. Словно партнеры очень хотели помочь бразильцу с украинским паспортом забить напоследок. Хотя никаких официальных заявлений не было, и сам Де Дзерби отказался от какой-то конкретики.

"Мораес и Марлос покинут "Шахтер" зимой? Сейчас мы должны думать о матче против "Александрии", потому что мы должны победить. Все остальное мы рассмотрим в январе", – сказал после матча итальянский специалист.

В итоге мы пришли к тому, что, имея очень приличный набор исполнителей с большим потенциалом, Роберто Де Дзерби не сумел в короткие сроки построить команду уровня Лиги чемпионов. "Шахтер" с 2 очками занял последнее место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". И это худший результат клуба на данном этапе турнира. Так мало "горняки" никогда не набирали.

Теперь интересно, кого для усиления команды итальянец приобретет на трансферном рынке в январе. А он о нем уже задумывается, о чем и признался после матча. И очень хочется глянуть, на игру "Шахтера" в следующем розыгрыше еврокубков. Возможно, итальянский Мистер еще сможет всех удивить...

Ранее OBOZREVATEL давал видео голов матча "Шахтер" – "Шериф".