"Шахтер" – "Шериф": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты играет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа". Поединок проходит на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

Счет был открыт в конце первого тайма. Потрясающая передача Сергея Кривцова нашла Фернандо, бразилец в окружении двух защитников развернулся и четко пробил в угол.

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Напомним, что до сегодняшнего дня "Шахтер" с "Шерифом" встречались 3 раза. Дважды во 2-м туре квалификации Лиги чемпионов сезона 2003/2004.

Видео дня

Первая игра в Молдове завершилась со счетом 0:0.

В ответной были сильнее "горняки" (2:0). Голами отметились Вукич (60-я минута) и Брандао (89-я).

Третий раз молдовский и украинский клубы пересеклись в 1-м туре ЛЧ 2021/22.

Табло на стадионе в Тирасполе зафиксировало сенсационный счет 2:0 в пользу хозяев.