"Шахтер" лишился победы в Лиге чемпионов, пропустив гол на последней секунде

"Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов упустил победу дома над молдавским "Шерифом". Заключительная встреча группового этапа в квартете D на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1. Вице-чемпионы Украины пропустили за несколько секунд до окончания последней 3-й добавленной минуты основного времени.

Матч прогнозируемо начался с атак хозяев. Молдавская команда размещалась низким блоком, позволяя украинцам легко проходить центр поля. За счет коротких передач "Шахтер" пытался пройти плотный ряд обороны соперника, но это ему удавалось с трудом.

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В дебюте поединка "оранжево-черные" несколько раз угрожали воротам Атанасиадиса, но в рамку не попадали.

В те нечастые моменты, когда мячом владел "Шериф","Шахтер" грамотно оборонялся, оттесняя соперника от своей штрафной.

Ближе к середине тайме преимущество вице-чемпионов Украины стало тотальным. Атаки накатывались одна за другой, и молдаванам редко удавалось перейти половину поля.

Манор Соломон мог открывать счет, но его шикарный обводящий удар попал в крестовину. Крайние защитник "Шахтера" играли очень высоко, в случае потери мяча сразу вступая в прессинг.

Украинцы с каждой минутой нагнетали и на 42-й минуте добились успеха. Сергей Кривцов выдал гениальный пас, отрезав всю оборону. Фернандо в окружении двух защитников смог развернуться, и четко покатить в дальний угол – 1:0.

Сразу за этим, Додо мог удваивать преимущество, но его "выстрел" приняла в себя перекладина.

После перерыва игра выровнялась. "Шериф" уже не отсиживался всеми силами в обороне и даже первый раз за матч Пятову пришлось совершить сейв. Молдавская команда заметно прибавила в скорости и иногда даже прессинговала соперника у его ворот.

В то же время выпады острее были у "горняков". На 64-й минуте Михаил Мудрик убежал в контратаку, мог отдавать на двух свободных партнеров, решил все сделать самостоятельно, однако не пробил голкипера.

Под занавес тайма увеличилось число угловых. Подопечные Вернидуба пытались давить и со штрафных. "Шахтеру" очень не хватало динамики в игре, что в итоге привело к печальным последствиям.

За 5 минут до финального свистка Де Дзерби поменял Пятова на Шевченко и молодой голкипер в своем дебютном матче в ЛЧ пропустил гол.

"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 42 Фернандо Педро, 1:1 – 90 Николов.

Шахтер – Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения: Фернандо Педро (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).

Отметим, что первая игра между "Шерифом" и "Шахтером" завершилась с сенсационным счетом 2:0 в пользу молдаван.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 5-м туре "горняки" проиграли в гостях миланскому "Интеру" (0:2) и лишились любых шансов на выход в Лигу Европы.