Вратарь "Ливерпуля" сотворил чудо, забив победный гол на последней секунде. Видео

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер принес победу своей команде в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем".

28-летний голкипер сборной Бразилии на 5-й добавленной минуте прибежал в штрафную соперника. После подачи с углового Алиссон ювелирным ударом головой отправил мяч четко в угол, сделав счет 2:1. Ранее в первом тайме голами отметились Робсон-Кану и Мохаммед Салах.

В комментариях английские фанаты не смогли сдержать эмоции, назвав такой момент настоящим чудом.

Эта победа позволила "красным" набрать 63 очка и закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. От 4-й строчки ("Челси"), дающей право на квалификацию Лиги чемпионов, подопечных Клоппа отделяют 1 очко.

Вест Бромвич – Ливерпуль 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 15 Робсон-Кану, 1:1 – 33 Салах, 1:2 – 90+5 Алиссон.

Вест Бромвич – Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Робсон-Кану (Грант, 82).

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс (Вейналдум, 84), Филлипс, Джонс (Шакири, 59), Фабиньо, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года отец Алиссона сначала пропал, а затем был найден мертвым недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии.