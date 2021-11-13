Впервые в мире. В отборе на ЧМ-2022 случился исторический момент. Видео

Форварду сборной Андорры Рикарду Куку Фернандезу была показана красная карточка на 10-й секунде матча с командой Польши в отборе на чемпионат мира-2022. Это удаление стало самым быстрым в истории турнира.

После стартового свистка защитник хозяев сделал на Куку дальнюю передачу. За верховой мяч андоррский футболист боролся с Камилем Гликом и еще до того, как мяч опустился, ударил оппонента локтем в голову.

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Шотландский арбитр Джон Битон посчитал, что это было умышленное нападение на соперника и сразу выгнал 22-летнего андоррца с поля. Играя весь матч в меньшинстве сборная Андорры пропустила 4 мяча, забив один в ответ.

Момент на видео с 1:50

Отметим, что до этого самое быстрое удаление в финальных турнирах случилось на 56-й секунде, когда на ЧМ-1986 уругваец Хосе Батиста вырубил шотландца Гордана Страчана.

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