Ничья Италии, Дания впервые пропустила в девятом матче: результаты отбора ЧМ-2022 12 ноября

В Европе состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре. Игровой день принес очередную победу сборной Дании, которая пропустила первый мяч в отборочном турнире.

Кроме того, стоит отметить ничью Италии в домашней игре со Швейцарией. Вашему вниманию все результаты 12 ноября.

Квалификация ЧМ-2022

Группа C

Италия – Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 11 Видмер, 1:1 – 36 Ди Лоренцо.

Северная Ирландия – Литва 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 17, автогол Шаткус.

Группа F

Молдова – Шотландия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 38 Паттерсон, 0:2 – 65 Адамс.

Дания – Фарерские о-ва 3:1 (1:0, 2:1)

Видео дня

Голы: 1:0 – 18 Ольсен, 2:0 – 63 Бруун Ларсен, 2:1 – 89 Ольсен, 3:1 – 90 Мэле.

Австрия – Израиль 4:2 (0:1, 4:1)

Голы: 0:1 – 32 Битон, 1:1 – 51, пенальти Арнаутович, 1:2 – 58 Перец, 2:2 – 62 Шауб, 3:2 – 72 Шауб, 4:2 – 84

Группа I

Англия – Албания 5:0 (5:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 9 Магуайр, 2:0 – 18 Кейн, 3:0 – 28 Хендерсон, 4:0 – 33 Кейн, 5:0 – 45 Кейн.

Андорра – Польша 1:4 (1:3, 0:1)

Голы: 0:1 – 5 Левандовски, 0:2 – 11 Юзвяк, 1:2 – 45 Валес, 1:3 – 45 Милик, 1:4 – 73 Левандовски.

Венгрия – Сан-Марино 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 6 Собослаи, 2:0 – 22 Газдаг, 3:0 – 83 Собослаи, 4:0 – 88 Вечеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сыграла вничью с командой Болгарии в товарищеском матче.