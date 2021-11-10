Футболист сборной Украины необычно отпраздновал гол и был наказан. Видео

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук сделал дубль в матче 14-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Миная". Футболист молодежной сборной Украины отметился двумя голами, но еще больше запомнился болельщикам нетрадиционным празднованием.

Забив первый гол 21-летний уроженец Житомирщины подбежал к трибунам и надел маску Гая Фокса.

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После этого арбитр встречи Анастасия Романюк показала игроку желтую карточку.

Комментируя свое наказание Кащук признался, что был удивлен "горчичником", так как не знал, что за такое наказывают.

Также футболист объяснил, что желание надеть маску возникло спонтанно и этот поступок не имеет под собой никакой смысловой нагрузки.

"Просто задумал перед игрой так отпраздновать. Не знал, что за это дают желтую карточку. В следующий раз буду аккуратнее", – сказал Кащук в эфире телеканала "Футбол 1".

Для справки: Маска Гая Фокса, также известна как Маска Анонимуса, Маска Вендетта или просто Маска V – стала популярным атрибутом во время протеста и борьбы против коррупции в конце 2000-х и начале 2010-х годов, строя и реформ власти на Западе, негативных для протестующих, а также одним из популярнейших интернет-мемов.

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