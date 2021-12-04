Впервые в истории футбола гол в матче был отменен не арбитром. Видео

В матче Кубка арабских наций впервые в истории футбола гол был отменен компьютером. Эпизод случился в игре между Мавританией и ОАЭ.

На соревновании в Катаре ФИФА тестировала систему автоматического определения офсайда, которая в недалеком будущем может работать уже на всех турнирах. Именно компьютер углядел миллиметровое нарушение правил, когда в момент паса игрок атакующей команды оказался ближе к воротам, чем защитник.

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На 71-й минуте, получив передачу от партнера, нападающий ОАЭ Али Салех роскошным ударом через себя в падении сделал счет 0:1.

Однако праздновать успех ему пришлось недолго.

После указания по радиосвязи, рефери объявил, что взятие ворот отменено.

Стоит отметить, что в итоге ОАЭ все таки добились победы. Гол на 93-й минуте забил Аль-Хаммади.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальная часть чемпионата мира должна пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

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