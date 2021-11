Первый в мире: в матче отбора ЧМ-2022 произошло историческое событие

Полузащитник сборной Румынии Энес Фали вошел в историю мирового футбола, став самым юным игроком, который сыграл за национальную сборную в официальном матче. Знаменательное событие произошло в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором его команда обыграла на выезде Лихтенштейн (2:0).

Фали появился на поле на 82-й минуте встречи. На тот момент румынскому футболисту "Фарула" исполнилось 15 лет и 264 дня. Это чуть более, чем на месяц меньше, чем было норвежцу Мартину Эдегору во время его дебюта за сборную своей страны.

Юный талант до этого уже успел войти в истории румынского футбола, став самым молодым голеадором национального чемпионата. Он отличился в поединке против "Академики Клинчени". Фали получил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, где накрутил защитников и переиграл голкипера соперника.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj