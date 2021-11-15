Первый в мире: в матче отбора ЧМ-2022 произошло историческое событие

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Первый в мире: в матче отбора ЧМ-2022 произошло историческое событие

Полузащитник сборной Румынии Энес Фали вошел в историю мирового футбола, став самым юным игроком, который сыграл за национальную сборную в официальном матче. Знаменательное событие произошло в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, в котором его команда обыграла на выезде Лихтенштейн (2:0).

Фали появился на поле на 82-й минуте встречи. На тот момент румынскому футболисту "Фарула" исполнилось 15 лет и 264 дня. Это чуть более, чем на месяц меньше, чем было норвежцу Мартину Эдегору во время его дебюта за сборную своей страны.

Энес Фали вышел на замену в матче с Лихтенштейном.
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Юный талант до этого уже успел войти в истории румынского футбола, став самым молодым голеадором национального чемпионата. Он отличился в поединке против "Академики Клинчени". Фали получил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, где накрутил защитников и переиграл голкипера соперника.

Энес Фали вошел в историю футбола.
Фали в сборной Румынии.

Отметим, что Румыния финишировала на третьем месте в своей отборочной группе и не сумела выйти в финальную часть Мундиаля в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 между сборными Андорры и Польши произошло удаление уже на 10-й секунде встречи.

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ЧМ-2022сборная Румынии по футболу