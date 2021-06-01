Возвращение в "Динамо" транзитом через ОАЭ: СМИ раскрыли планы Реброва на будущее

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров собирается покинуть клуб и переехать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы возглавить местный "Аль-Айн". Там ему якобы готовы заплатить 4 миллиона евро за год.

Как сообщает издание magyarnemzet.hu, после этого наш соотечественник планирует вернуться в "Динамо". Стать наставником киевлян Ребров может уже летом 2022 года.

Отмечается, что "Аль-Айн" является шагом назад для украинца в профессиональном плане. Однако высокая зарплата может убедить нашего соотечественника в правильности выбора в пользу ОАЭ.

Источник утверждает, что сейчас "Ференцварош" и его украинский тренер находятся в режиме ожидания. Контракт Реброва с "фради" все еще имеет юридическую силу и действует до конца июня 2022 года, а его досрочное расторжение будет стоить клубу 1 миллион евро.

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Руководству команды нужно поторопиться с решением проблемы, поскольку уже 6-7 июля "Ференцварош" начнет свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Украинец, напротив, никуда не спешит, ведь новый футбольный сезон в ОАЭ начнется только в середине сентября.

Напомним, что наш соотечественник уже работал на Ближнем Востоке. Начав тренерскую карьеру в "Динамо", он возглавил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии в 2017 году. После этого наш соотечественник переехал в Венгрию, где трижды подряд становился чемпионом страны и вывел "Ференцварош" в основную сетку Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Реброва возник конфликт с "фради", в результате чего он написал заявление об отставке.

В СМИ рассказали о проблеме, которая может помешать ему воглавить сборную Украины после Андрея Шевченко. Также стало известно, что "Тоттенхэму" предложили назначить Реброва главным тренером.