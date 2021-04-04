Ювілейний дубль Мораеса приніс перемогу "Шахтарю" в УПЛ

Донецький "Шахтар" в матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу обіграв в гостях "Ворсклу".

Зустріч на полтавському стадіоні ім. Бутовського завершилась з рахунком 2:0.

Гості впевнено розпочали поєдинок, незважаючи на поганий стан газону. Через велику кількість купин м'яч постійно підскакував, заважаючи технічним бразильцям "Шахтаря".

Підопічні Каштру володіли ініціативою, раз по раз влаштовуючи бомбардування воріт Різника. У "Ворскли" були великі проблеми з організацією атак і полтавчанам насилу вдавалося перейти половину поля.

На 42-й хвилині свою територіальну перевагу донецький клуб втілив в ігрову. Алан Патрік дав на хід Мораесу, той пішов від Яворського і покотив точно в дальній нижній кут.

Після перерви малюнок гри не змінився. На 62-й хвилині господарів пропустили контратаку, Алан Патрік знову одним пасом відрізав всю оборону полтавчан а Мораес ударом низом і від штанги оформив дубль, забивши 100-й гол в УПЛ.

"Ворскла" – "Шахтар" 0:2

Голи: 0:1 – 42 Мораес, 0:2 – 62 Мораес.

Ворскла – Різник, Пердута (Скляр, 38), Чеснаков, Якубу, Кані, Тілль (Ндіайе, 46), Луїзао (Ребенок, 75), Пуцлін, Яворський (Челядин, 66), Степанюк, Кулач.

Шахтар – Трубін, Бондар, Кривцов, Додо, Марлос (Фернандо Педро, 73), Алан Патрік, Степаненко, Майкон, Соломон, Сіпріано, Мораес (Дентіньо, 81).

Попередження: Пуцлін (31), Марлос (45).

Нагадаємо, що в своєму останньому матчі "Шахтар" сенсаційно програв у Харкові ФК "Львів" (2:3).