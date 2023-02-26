Воронин спустя год войны показал, как ему хорошо на Мальдивах. Украинцы в комментариях не сдержались

Знаменитый экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин собрал множество нелестных отзывов в Instagram после своего отчета об отдыхе на курорте. 43-летний уроженец Одессы в феврале 2023 года отправился на Мальдивы, о чем поспешил похвастаться своим подписчикам, несмотря на год полномасштабной войны в Украине.

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Воронин выложил совместную фотографию с женой Юлией, которая у себя в аккаунте также разместила несколько кадров с райского места в Индийском океане.

На фотографиями Воронин и Юлия счатливые и довольные позируют на фоне тропической природы.

Украинцы не поняли, такого поведение спортсмена, назвав ситуацию позором.

"Можно сказать "Слава Украине!" и идти в свою виллу горевать …. Кощунство", "Фото как издевательство над украинцами, которые не могут выехать сейчас за границу. Это очень вульгарно", "Настоящий патриот сразу виден: кино, вино и домино…" – пишут юзеры.

Напомним, что у Андрея Воронина четверо детей. Троих ему родила вторая жена Юлия (Дэниел 8 лет, Андрей 15 лет и Соня 14 лет). Еще есть дочка Маша (17 лет) от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Воронин с 2020 по 2022 года работал помощником главного тренера в "Динамо" Москва. После начала полномасштабного вторжения он разорвал контракт с российской командой и уехал в Дюссельдорф, где у него имеется свой дом.

В своем недавнем интервью Андрей признался, что ему поступают оскорбительные письма от россиян, которые называют его скотиной.

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