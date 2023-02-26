Воронин - об ''усталости'' от войны в Европе, о том, что ему пишут русские, и о мире с Россией

Знаменитый украинский футболист Андрей Воронин дал большое интервью немецкому Bild, в котором рассказал о полномасштабном вторжении России, об отношении с русскими поклонниками и о том, когда может закончится война.

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43-летний Воронин родился в Одессе, играл за сборную Украины на чемпионатах мира и Европы, сыграв в общей сложности 74 матча за национальную команду. С 2020 по 2022 года работал ассистентом тренера в москоском "Динамо", но в начале марта прошлого года разорвал контракт со столичной командой и уехал в Германию.

"Как я могу забыть этот день .24.02.2022.. Я был в Москве, спал. Мои дети разбудили меня: "Папа, началась война". Моя первая реакция была: "Какая война? Оставьте меня в покое!" Затем я включил телефон. И на нем было столько сообщений, сколько обычно бывает только на мой день рождения. Затем я включил телевизор - и понял, что произошло что-то невероятное", – вспоминает Воронин начало войны.

24 февраля 2022 года, день российской агрессии против Украины, перевернул жизнь бывшего профессионального футболиста Бундеслиги с ног на голову.

"Невероятно, что это вообще случилось. И продолжается уже двенадцать месяцев. Что уже пережили люди в Украине за это время... Наши города, убитые гражданские, дети, женщины. Долгое время не было ни электричества, ни воды... Если бы мне кто-то предсказал, что это случится с моей страной, я бы посмеялся над ним", – рассказал Андрей.

OBOZREVATEL представляет перевод интервью.

- Как изменился ваш взгляд на Россию с тех пор?

- Как человек может радоваться, когда дети погибают от бомбардировок? Я не могу себе такого представить. Но такие люди существуют в России. Каждый нормальный человек должен быть против войны.

- У вас было много русских друзей до войны?

- С многими общение просто оборвалось. Но я получал и продолжаю получать комментарии от русских, которые меня оскорбляют: "Ты, скотина, взял наши деньги. А теперь ты против нас". Это была работа в Москве. Но это не мешает мне иметь свою точку зрения относительно войны их страны.

- Что русские думают о войне?

- Там тоже есть люди, которые пишут, что они против войны и хотят, чтобы все закончилось быстро. Но одно ясно: я не могу простить россиян ответственных за эту войну. Так думают, вероятно, все украинцы. Русские и украинцы - мы были больше, чем просто соседи. У каждой семьи, вероятно, есть родственники на другой стороне. Поэтому это еще больнее. Возможно, поэтому российская пропаганда пытается переориентировать войну. Они используют нарратив: "Война направлена не против против Украины, а против НАТО. НАТО хочет уничтожить Россию, хочет только нефть и газ". Все это пустые слова! Но многие люди в России верят в это.

- После начала войны вы заявили: "Уже через два-три месяца все наши города могут выглядеть так же, как Мариуполь сейчас". Но Украина все еще существует.

- Если сравнить армии обеих стран на момент начала войны, то никто, я говорю вам, никто не ожидал, что мы сможем противостоять. Невероятно, как наш народ сражался в самом начале. Они использовали бейсбольные биты и все, что было под рукой. Мой друг отправил свою семью далеко и сказал: "Я останусь. И если они придут, я возьму с собой двоих из них". Вот такие у нас украинцы. Теперь мы можем благодарить США, Германию, Францию за то, что они предоставляют нам оружие и деньги. И с помощью Бога мы тоже победим. Люди продолжают умирать. Но это должно же как-то закончиться. Достаточно мертвых и разрушенных городов, как Мариуполь и Бахмут.

- Год назад сотни тысяч протестовали в Германии против российской военной агрессии. Сейчас люди выходят на демонстрации против поставок оружия в Украину и за "мир" с Россией.

- Я хочу сказать спасибо тем, кто по-прежнему нас поддерживает, а другим: у каждого своя жизнь, и, конечно, все устали. В Европе взрываются цены, есть инфляция и неопределенность. Но, поймите, в Украине ежедневно умирают люди от российских бомб. Мы все хотим мира, однако в данный момент мир с Россией просто невозможен. Может быть, когда Путин уйдет.

- Вы вернетесь в Украину?

- Определенно. Я мечтаю, надеюсь, молюсь, что война закончится, и я смогу взять детей туда, где родился. Моя мать умерла незадолго до начала войны. Я не был на ее могиле

- Как может закончиться эта война?

- Я задаю себе этот вопрос каждый день. И не может найти ответ. Мы все надеемся, что это произойдет как можно скорее. Что мы вернем наши города. Но сколько времени это займет, сколько людей еще должно за это умереть, никто не знает. Даже Господь.

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