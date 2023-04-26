Воронин с курорта в Италии показал, как переживает за Украину. Фото

Знаменитый экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин продолжает переживать полномасштабное вторжение России, разъезжая по курортам. У себя в Instagram недавно 43-летний уроженец Одессы выложил фотографию, где позирует с женой Юлией на фоне моря.

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Судя по снимкам супруги бывшего нападающего, пара находится на Амальфитанское побережье. Это южное побережье итальянского полуострова Сорренто протяженностью 50 километров, относящееся к региону Кампания.

"Капри - чудесный остров в Неаполитанском заливе, один из прелестнейших курортов Италии", – подписала один из снимков Юлия.

В одном из своих интервью экс-игрок "Динамо" Москва, "Байера" и "Ливерпуля" признался, что очень переживает за тех, кто остался в Украине. В комментариях под снимком некоторые пользователи не сдержались, напомнив ему о поддержке ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Воронин собрал множество нелестных отзывов в социальных сетях после своего отчета об отдыхе на курорте. В феврале 2023 года Андрей отправился на Мальдивы, о чем поспешил похвастаться своим подписчикам, несмотря на год полномасштабной войны в Украине.

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