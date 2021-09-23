Водитель киевского "Динамо" умер за рулем клубного автобуса по дороге на матч, – СМИ

Водитель клубного автобуса "Динамо" умер от сердечного приступа во время поездки юношеской команды во Львов на игру против Руха, сообщает Meta-ratings.com.ua. По информации СМИ, трагедия произошла на выезде автобуса из столицы.

Имя погибшего не называется, но известно, что основным шофером является Виктор Старча (на фото). Несмотря на все реанимационные действия спасти мужчину не удалось. Из-за этого поездка "Динамо" U-19 существенно затянулась. Во Львов футболисты отправились уже с другим водителем.

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Отметим, что Старча много лет возит "бело-синюю" команду. Во время презентации нового клубного транспортного средства он попал на видео.

В сезоне 2021/22 "Динамо" будет передвигаться на новом автобусе марки МАН, который недавно был куплен в Германии.

Напомним, что в чемпионате Украины среди 19-летних "Динамо" с отставанием в три пункта занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует донецкий "Шахтер" – 24 очка. Третьим идет "Рух".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года в Киеве на 79-м году жизни умер легендарный администратор киевского "Динамо" Александр Чубаров.