"Динамо" совершило "первый топ-трансфер под Лигу чемпионов". Фотофакт

Киевское "Динамо" по просьбе главного тренера Мирчи Луческу обновило автопарк команды. В следующем сезоне главная команда клуба будет передвигаться на новом автобусе марки МАН, который недавно был куплен в Германии, сообщает Meta-ratings.com.ua.

В прошедшем сезоне "Динамо" ездило на клубном автобусе Mercedes.

MAN Lion’s Coach представляет собой двух- или трехосный туристический автобус большого класса, сочетающий в себе респектабельный дизайн, надежную и производительную техническую "начинку", а также высокий уровень комфорта и безопасности. Основное предназначение – перевозка организованных групп людей по междугородным маршрутам на дальние расстояния

"MAN Lion’s Coach — не только надежная инвестиция для вас, но и максимальная безопасность для всех находящихся внутри людей. Это обеспечивают инновационные вспомогательные системы, стойкий к скручиванию каркас с противопожарной защитой, а также увеличенный стеклянный люк в крыше для упрощения выхода в экстренном случае", – утверждается на сайте производителя

Такой не новый автобус в Украине стоит порядка $85 000. Более новые экземпляры – €165000.

Болельщики в интернете шутят, что эта покупка стала первым "трансфером" под Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не просил руководство клуба осуществлять трансферы и предложил вместо этого вложить деньги в развитие инфраструктуры.