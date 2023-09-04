Во сколько Украина – Англия: время начала матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 сентября, проведет важнейший матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Поединок состоится на поле стадиона Tarczyński Arena, где 26 августа объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) нокаутировал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – АНГЛИЯ

Встреча во Вроцлаве начнется в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Напомним, что британцы и украинцы встречались в марте в Лондоне. Тогда хозяева уверенно взяли три очка, выиграв со счетом 2:0. После этого "сине-желтые" победили команды Северной Македонии и Мальты. Наши футболисты с шестью очками занимают второе место. Основным конкурентом в борьбе за путевку на Евро в Германии для подопечных тренера Сергея Реброва являются итальянцы.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящем в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук сенсационно подписал контракт со знаменитым испанским клубом.

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