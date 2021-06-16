Во сколько Финляндия – Россия: время начала матча Евро-2020

В среду, 16 июня, сборная России проведет номинально выездной поединок Евро-2020 против Финляндии. Матч второго тура группы B пройдет в Санкт-Петербурге.

ВО СКОЛЬКО ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени, а OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Болельщики смогут заполнить стадион на 50% от общей вместимости.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

В Украине за трансляцией матча в прямом эфире можно следить на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная студия с экспертами. Также игру можно будет посмотреть на российском Первом канале, а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Видео дня

ПРОГНОЗ И СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ B НА ЕВРО-2020

В первом туре Россия разгромно проиграла Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия сенсационно победила Данию после того, как у ее лидера Кристиана Эриксена остановилось сердце во время стартового поединка турнира.

Теперь, по мнению букмекеров, подопечные Станислава Черчесова являются главными аутсайдерами группы B, а финны – вторыми фаворитами на выход в плей-офф (1,90 и 1,44, соответственно).

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры сделали прогноз на противостояние Финляндии и России.