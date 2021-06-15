Во Львове после бесплатного пива придумали новую акцию против России на Евро-2020

Во львовской фан-зоне придумали новую акцию, приуроченную ко второму матчу сборной России на Евро-2020. В нем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Финляндией 16 июня.

На странице LvivFanFestival в Instagram появился призыв поддержать скандинавскую команду в поединке с футболистами из РФ. Те, кто придут на мероприятие, получат возможность выиграть поход в финскую сауну. Всего будет разыграно 50 призов.

"Финская сауна для болельщиков Финляндии! Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!" – написано на странице фан-зоны в социальной сети.

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Напомним, что в первом туре подопечные Черчесова разгромно проиграли Бельгии при родных болельщиках в Санкт-Петербурге. В Госдуме предложили "навтыкать" сборной РФ за поражение от сильнейшей национальной команды мира.

Что касается финнов, то они сенсационно одолели Данию в матче, в котором их соперник Кристиан Эриксен пережил остановку сердца. Его жизнь спасли медики. Футболист пришел в себя и впервые обратился к болельщикам после инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого поединка России на Евро-2020 во львовской фан-зоне проходила акция на бесплатное пиво, которое наливали за голы, пропущенные командой РФ от бельгийцев.