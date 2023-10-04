Вместо Украины. Совет ФИФА принял уникальное решение впервые в истории футбола

Совет международной федерации футбола (ФИФА) принял решение о проведении чемпионата мира-2030 в шести странах. Впервые в истории футбола, мундиаль состоится одновременно на трех континентах.

Основные поединки состоятся в Марокко, Португалии и Испании. На месте Марокко изначально была Украина, однако в марте нашу страну исключили из заявки.

Кроме того, приняв во внимание исторический контекст ЧМ-2030, Совет ФИФА единогласно согласился провести церемонию открытия в столице Уругвая Монтевидео, где в 1930 году впервые в истории состоялся первый чемпионат мира по футболу.

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Уругвай, а также Аргентина и Парагвай, проведут по одному домашнему матчу ЧМ-2030 года. Одна из этих трех игр будет сыграна там, где все началось: на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, построенного именно для проведения первого чемпионата мира по футболу.

"В 2030 году у нас будет уникальное глобальное присутствие: три континента – Африка, Европа и Южная Америка – шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – приветствуя и объединяя мир, буду вместе отмечать прекрасную игру и 100-летие чемпионата мира по футболу", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Также ФИФА напоминает, что сборные этих шести стран автоматически квалифицируются на ЧМ-2030.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же заседании Совет ФИФА принял официальное решение по сборной России.

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