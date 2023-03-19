''Viva Цыганков!'' Трибуны стадиона в Испании устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил заслуженную реакцию фанатов после матча Примеры против "Райо Вальекано". Наш соотечественник сделал дубль и спас команду от поражения.

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После игры Цыганков увидел на трибунах болельщиков с украинскими флагами и решил подойти к ним дать автограф. В этот момент испанцы на трибунах начали аплодировать игроку сборной Украины и скандировать "Viva Цыганков!".

Уходил Виктор уже без своей футболки, которую отдал счастливому фанату.

Также Виктор не сразу смог покинуть арену, задержавшись для фотосессий со счастливыми фанами.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Жирона" - "Район Вальекано" завершился со счетом 2:2. Цыганков стал первым в истории украинским футболистом, которому удалось сделать дубль в матче высшего дивизиона испанского первенства.

Напомним, что Цыганков официально стал игроком "Жироны" 17 января. 25-летний хавбек покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

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