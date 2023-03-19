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"Viva Цыганков!" Трибуны стадиона в Испании устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,8 т.
Виктор Цыганков

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил заслуженную реакцию фанатов после матча Примеры против "Райо Вальекано". Наш соотечественник сделал дубль и спас команду от поражения.

Видео дня

После игры Цыганков увидел на трибунах болельщиков с украинскими флагами и решил подойти к ним дать автограф. В этот момент испанцы на трибунах начали аплодировать игроку сборной Украины и скандировать "Viva Цыганков!".

Уходил Виктор уже без своей футболки, которую отдал счастливому фанату.

''Viva Цыганков!'' Трибуны стадиона в Испании устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

Также Виктор не сразу смог покинуть арену, задержавшись для фотосессий со счастливыми фанами.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Жирона" - "Район Вальекано" завершился со счетом 2:2. Цыганков стал первым в истории украинским футболистом, которому удалось сделать дубль в матче высшего дивизиона испанского первенства.

''Viva Цыганков!'' Трибуны стадиона в Испании устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

Напомним, что Цыганков официально стал игроком "Жироны" 17 января. 25-летний хавбек покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

''Viva Цыганков!'' Трибуны стадиона в Испании устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

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