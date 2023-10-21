Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

14 октября защитник сборной Украины Александр Караваев забил самый эффектный гол в своей карьере. На последних секундах матча с Северной Македонией наш соотечественник смог поразить ворота с 40 метров.

Накануне один из популярных интернет ресурсов в мире спорта Out Of Context Football запостил у себя этот момент, снятый болельщиком с трибуны.

Подписчикам издания "зашел" этот удар, в результате чего за сутки эпизод из поединка отбора на чемпионат Евро-2024 посмотрел более 12 миллионов человек.

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В комментариях болельщики восхищаются талантом украинского футболиста, смакуя фантастический момент.

OBOZ.UA предлагает своим читателям еще раз насладиться шедевром игрока "Динамо".

Напомним, что встреча 7-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией завершилась со счетом 2:0.

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