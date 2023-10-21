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Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,1 т.
Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

14 октября защитник сборной Украины Александр Караваев забил самый эффектный гол в своей карьере. На последних секундах матча с Северной Македонией наш соотечественник смог поразить ворота с 40 метров.

Накануне один из популярных интернет ресурсов в мире спорта Out Of Context Football запостил у себя этот момент, снятый болельщиком с трибуны.

Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

Подписчикам издания "зашел" этот удар, в результате чего за сутки эпизод из поединка отбора на чемпионат Евро-2024 посмотрел более 12 миллионов человек.

Видео дня

В комментариях болельщики восхищаются талантом украинского футболиста, смакуя фантастический момент.

Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

OBOZ.UA предлагает своим читателям еще раз насладиться шедевром игрока "Динамо".

Напомним, что встреча 7-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией завершилась со счетом 2:0.

Видео фантастического гола Караваева собрало 12 млн просмотров за сутки

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