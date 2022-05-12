"Вест Хэм" определился с будущим Андрея Ярмоленко в команде

Главный тренер "Вест Хема" Дэвид Моес решил не продлевать контракт с украинцем Андреем Ярмоленко. Наставник позволит игроку сборной Украины покинуть клуб после окончания договора 30 июня, сообщает BBC Sport.

32-летний Ярмоленко является одним из самых высокооплачиваемых футболистов лондонской команды.

Ярмоленко был частью крупной сделки при бывшем тренер Мануэле Пеллегрини и стоил "молотобойцам" 17,5 млн фунтов стерлингов, когда он перешел из "Боруссии" Дортмунд в 2018 году.

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В этом сезоне он провел 30 матчей за "Вест Хэм", забив три мяча.

Два его гола – в поединках против "Астон Виллы" и "Севильи" – были забиты уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ярмоленко провел 106 поединка за сборную Украины.

По информации СМИ, Мойес уже ищет способы обновить состав, чтобы обеспечить необходимое высокое место в АПЛ и впервые в истории выйти в квалификацию еврокубков.

На момент написания новости "Вест Хэм" занимает 7-е место, что дает ему право побороться за участие в Лиге конференций. Отрыв от преследующего "Вулверхэмптона" составляет 5 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL Андрей Ярмоленко с трудом сдержал эмоции, описывая происходящее у него на родине. На Черниговщине у 32-летнего футболиста сборной Украины остались двоюродные братья, сестры, дяди , тети, бабушка, отец.