Ярмоленко забил гол и расплакался. Олимпийский стадион в Лондоне устроил ему овации. Видео

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Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко внес существенный вклад в победу своей команды над "Астон Виллой" в 29-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. Поединок завершился со счетом 2:1.

32-летний футболист сборной Украины появился на поле на 52-й минуте, заменив Микаила Антонио, а на 70-й эффектно расписался в воротах соперника.

Наш соотечественник получил фланговый пас от Моххамеда Бенрахма, одной ногой принял мяч, а второй нанес коварный крученный удар под штангу.

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После гола Ярмоленко дал волю эмоций и расплакался прямо на поле.

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Спустя 12 минут Андрей поучаствовал и во втором забитом мяче, стянув на себя всю защиту и позволив Пабло Форнальсу сделать счет 2:0. На последних секундах, усилиями Рэмзи , гости чуть сократили отставание.

В турнирной таблице команда Ярмоленко идет на 6-м месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 21 очко.

Это первый гол хавбека в чемпионате Англии с 26 июля 2020, тогда он тоже забил "Астон Вилли" – в последнем туре сезона 2019/2020.

Теперь на счету футболиста 2 гола в 22 матчах за клуб в текущем сезоне.

Вест Хэм – Астон Вилла 2:1 (0:0, 2:1)

Гол: 1:0 – 70 Ярмоленко, 2:0 – 82 Форнальс, 2:1 – 90 Рэмзи.

Вест Хэм – Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Фредерикс, 57), Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 52), Бенрахма (Диоп, 87).

Астон Вилла – Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь (Янг, 10), Коутиньо, Макгинн, Дуглас Луис (Буэндиа, 79), Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 69), Уоткинс.

Предупреждение: Лансины (44).

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта Ярмоленко призвал российских футболистов объединиться и выступить против решения Владимира Путина начать войну в нашей стране.

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