Появилось видео невероятных эмоций комментатора Вацко во время матча Евро-2020 с Македонией

Комментатор Виктор Вацко невероятно эмоционально отработал на матче Евро-2020 между сборными Украины и Македонии. Журналист каналов "Футбол 1/2/3" во время игры не скрывал своей радости от голов "желто-синих" и итоговой победы команды Андрея Шевченко.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на странице вещателя в социальной сети Instagram. Во время того, когда Вацко комментировал матч на всю страну, его снимала камера. На ролике можно увидеть яркие эмоции журналиста во время взятий ворот сборной Македонии и финального свистка.

Напомним, сборная Украины переиграла македонцев 2:1. Голами в составе "желто-синих" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, которые забивали и в стартовом матче с Нидерландами.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ представили расклады для сборной Украины для выхода в плей-офф. Решающий поединок группового этапа наша команда проведет против Австрии в понедельник, 21 июня.

Отметим, что на игре с Македонией украинские болельщики устроили яркий перфоманс. На стадионе в Бухаресте наши соотечественники патриотично исполнили гимн Украины.

Также фанаты "желто-синих" спели знаменитый матерный хит о президенте России Владимире Путине.