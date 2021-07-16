"Вам тут не рады": ультрас "Динамо" показали сорванные баннеры с эмблемой "Шахтера"

Самая известная группировка ультрас киевского "Динамо" WBC (White Boys Club) взяла на себя ответственность за сорванные накануне баннеры с эмблемой "Шахтера". 15 июля "горняки" представили новую экипировку, изготовленную компанией Puma, и украсили Украинский дом и несколько других зданий флагами в своих цветах.

На странице WBC в Instagram появился коллаж, на котором изображены фотографии сорванных баннеров. В кадре они лежат на асфальте под ногами у фанатов столичного клуба.

"Вам тут не рады", – коротко подписан снимок.

Отметим, что свой последний матч на "Донбасс Арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года против "Мариуполя". После этого "горняки" переехали в Киев, но проводили большинство домашних матчей на "Арене Львов". В феврале 2017 года донецкий клуб начал играть в Харькове на ОСК "Металлист", а в марте 2020-го окончательно перебрался в столицу Украины и сейчас делит стадион НСК "Олимпийский" с "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, баннеры "Шахтера" на стенах Украинского дома были также забросаны белой и синей краской.