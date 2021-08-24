Валуев сказал, что "абсолютно точно" убьет сборную России по футболу

Депутат Госдумы Росийской Федерации Николай Валуев считает, что возможная отмена лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу, "абсолютно точно" убьет сборную России. По мнению экс-чемпиона мира по боксу, этот лимит отменять нельзя.

Валуев уверен, что после отмены ограничения, это будет уже не сборная РФ, а сборная натурализованных легионеров.

"Невразумительные игры российской сборной – проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чём", – цитирует Валуева Sport24.

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Бывший боксер не верит, что легионеры могут когда то стать российскими игроками и добавить конкуренции на уровне сборной.

"Да, это будет полезно для клубного футбола, для их выступления в еврокубках, но точно не для национальной команды", – добавил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная футбольная команда России провально выступила на чемпионате Европы-2020.

Подопечные Станислава Черчесова выиграли лишь один матч, дважды разгромно проиграли, заняли в групповом этапе последнее место в турнирной таблице и вылетели с турнира.

После Евро-2020 президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка назвал сборные Турции и России главными разочарованиями континентального первенства.

Экс-игрок сборной Италии рассказал, что Россия на Евро-2020 "опозорила футбол".