Россия опозорила футбол, – экс-игрок сборной Италии

Известный в прошлом футболист сборной Италии Даниэле Адани резко раскритиковал результаты выступления национальной российской команде на чемпионате Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова на прошедшем Евро потерпели два крупных поражения, добились одной минимальной победы и заняли последнее место в группе.

Адани признался, что следил за сборной РФ лишь потому, что в ее составе выступает игрок "Аталанты".

"Россия опозорила футбол. Исключением является лишь Алексей Миранчук. "Аталанта" научила его работать. Я смотрел матчи российской сборной лишь потом, что в составе команды РФ был Алексей. "Аталанта" стала командой чемпионов потому, что единственное, что имеет значение, это труд", – цитирует Даниэле Tuttomercato.

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Напомним, что Алексей Миранчук забил первый мяч российской команды на турнире.

Даниэле Адани провел 5 матчей за сборную Италии в период с 2000 по 2004 годы.

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка назвал сборные Турции и России главными разочарованиями Евро-2020 в контексте современности подхода к игре.

По словам специалиста, особенно его удивило неудачное выступление команды, которой руководил Станислав Черчесов.