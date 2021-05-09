В Южной Корее вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Голкипер южнокорейского "Каннына" Чол Хо Ким отметился фантастическим голом в матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Чхонджу".

Вратарь пытался уйти от прессинга и сильно выбил мяч из своей штрафной. Круглый снаряд долетел до ворот "Чхонджу", отскочил от газона, перепрыгнул через вратаря и под дикие крики местных комментаторов нырнул в сетку.

Несмотря на такой шедевр "Каннын" проиграл со счетом 1:2. В турнире команда идет предпоследней. "Чхонджу" расположился на восьмом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании голкипер забил потрясающий гол на последней секунде и спас команду. 35-летний вратарь отметился голом на 96-й минуте основного времени.

Ранее английский голкипер шотландского клуба "Дамбартон" Сэм Рэмсботтом отметился невероятным автоголом в домашнем матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Форфар Атлетик".

На 57-й минуте 24-летний вратарь попытался выбить мяч, но попал в спину своему защитнику Райану МакГиверу.