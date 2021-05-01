В Испании голкипер забил потрясающий гол на последней секунде и спас команду. Видео

Голкипер "Сарагосы" Кристиан Альварес спас для своей команды ничью (2:2) в матче 37-го тура Сегунды (второй футбольный дивизион Испании) против "Луго".

35-летний вратарь отметился голом на 96-й минуте основного времени. Проигрывая 1:2 "Сарагоса" получила право на последний розыгрыш штрафного. Альварес прибежал к воротам соперника и замкнул длинный навес потрясающим ударом головой, после которого мяч по замысловатой траектории опустился четко в сетку.

Этот результат позволил "Сарагосе" набрать 43 очка и приблизиться в турнирной таблице к 14-у месту.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский голкипер шотландского клуба "Дамбартон" Сэм Рэмсботтомотметился невероятным автоголом в домашнем матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Форфар Атлетик".

На 57-й минуте 24-летний вратарь попытался выбить мяч, но попал в спину своему защитнику Райану МакГиверу. Снаряд закатился в ворота, не смотря на отчаянные попытки кипера исправить ситуацию.