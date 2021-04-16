В Великобритании футболист забил "лучший автогол" ударом с 30 метров. Видео

Зрители матча 21-го тура североирландской Премьер-лиги между "Глентораном" и "Колрейном" (2:2) стали свидетелями невероятно курьезного момента.

Первая команда уступала со счетом 1:2 на 77-й минуте поединка. Ее игроки перехватили мяч на половине поля гостей и пытались начать свою контратаку. После пары передач игровой снаряд отскочил к полузащитнику "Гленторана", но его опередил Джош Карсон из "Колрейна". Его подкат в 30 метрах от ворот неожиданно привел к тому, что "круглый" перелетел через голкипера и оказался в сетке.

Комментатор матча был настолько шокирован увиденным, что на эмоциях назвал этот автогол лучшим, который он когда-либо видел.

Поединок так и закончился вничью 2:2, что не сыграло на руку ни одной из команд. "Гленторан" и "Колрейн" являются соседями по турнирной таблице и занимают третье и второе места, соответственно. "Линфилд", который лидирует в чемпионате, оторвался от ближайших преследователей уже на девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Рой Кэрролл, сейчас выступающий в чемпионате Северной Ирландии, пропустил гол после удара головой с 36 метров.