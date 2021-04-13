Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" пропустил гол после удара головой с 36 метров. Видео
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Рой Кэрролл стал одним из главных героев курьезного момента в матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между "Глентораном" и "Дангеннон Свифтс" (2:0).
Оба гола первой команды на свой счет записал нападающий Рори Доннелли, но один из них получился особенно зрелищным, поэтому и был опубликован на официальной странице его клуба в Twitter.
Игрок хозяев забросил мяч на ход своему нападающему, но первым на мяче оказался Кэрролл, который выбил "круглого" ближе к центральной линии. Доннелли не дал игровому снаряду удариться об газон и первым касанием пробил головой за шиворот голкиперу с 36 метров.
Отметим, что 43-летний вратарь защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в 2001-2005 годах. На его счету 72 матча за "Красных дьяволов", 46 пропущенных голов и 38 матчей "на ноль".
Несмотря на опыт игры на такому высоком уровне, ему не удалось уберечь "Дангеннон Свифтс" от борьбы за выживание в высшем дивизионе Северной Ирландии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Узбекистана футболист забил гол-невидимку.