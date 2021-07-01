В Украине всегда доминировал футбол, а российского никогда и не было, – известный тренер из РФ

Легендарный игрок киевского "Динамо" Анатолий Бышовец, который сейчас живет и работает в РФ, прокомментировал выступление Украины и России на Евро-2020. По его словам, исторически футбол по-разному развивался на территории двух стран, что и объясняет тот факт, что подопечные Андрея Шевченко показали себя лучше на чемпионате.

В интервью изданию TNV.ru он отметил, что ключевым фактором успеха является воспитание молодых игроков, которые в перспективе смогут достойно выступать за сборную.

"Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского "Динамо". Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское "Динамо" становится чемпионом в Украине, опережая донецкий "Шахтер", у которого несколько другой подход", – поделился своим мнением Бышовец.

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Он также заявил, что в нашей национальной команде прошла смена поколений, а Россия, по его мнению, не пыталась наигрывать молодых футболистов и осталась на том же уровне, что и несколько лет назад.

"Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017-х годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Допустим придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре", – подытожил Бышовец.

Напомним, что на Евро-2020 Украина заняла третье место в группе и вышла в плей-офф, где в 1/8 финала вырвала победу над Швецией и вышла в четвертьфинал на Англию. Поединок состоится 3 июля в Риме.

Россия замкнула таблицу в своем квартете на чемпионате Европы, разгромно проиграв в последнем туре Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вылета с ЧЕ-2020 наставник россиян Станислав Черчесов придумал странное объяснение этому результату, а капитан сборной Артем Дзюба заявил, что он и его партнеры "обкакались".