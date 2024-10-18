'В Украине, РФ, Израиле думают, что они лучше других': Гвардиола отметился странным высказыванием

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал странное заявление о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля в сборную Англии. Каталонец, говоря о приглашении иностранца, вспомнил в том числе об Украине, где "люди думают, что они лучше других".

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Таким высказыванием Гвардиола отметился во время пресс-конференции перед матчем Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном", информирует ВВС. При этом он имел в виду войну, упомянув также Россию и Израиль, однако так и не понятно, что конкретно хотел сказать наставник "горожан", который подчеркнуто назвал себя каталонцем, а не испанцем.

"Немец в сборной Англии? Не мы решаем, где нам родиться. Это решают мама и папа, а через девять месяцев рождаешься ты. Не я решил быть каталонцем, не вы решаете быть быть англичанином. Я знаю, что мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть непредвзятым. Я приехал в Англию, чтобы поучиться у вас. Это происходит по всему миру, люди верят, что они лучше других. Это происходит в Украине, России, Израиле и некоторых частях Африки, где люди думают, что они лучше других", – сказал Гвардиола.

Отметим, что в марте-2022 наставник "Манчестер Сити" жестко высказывался о НАТО, ЕС и США. "Большая мировая драма сегодня в том, что некоторые страны продолжают разрушаться, потому что один человек решил, что невиновных тоже следует уничтожить. Мир по-прежнему молчит", – говорил он о войне в Украине.

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