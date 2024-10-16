В России заявили, что в футбол 'Спартака' сейчас 'пытается играть полмира'

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Парфенов, который предал страну и с 2009 года постоянно проживает в России, выдал нелепую мысль о том, что в футбол московского "Спартака" 90-х сейчас "пытается играть полмира". Уроженец Одессы также не согласился с критиками российского гранда.

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Об этом Парфенов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Четырехкратный чемпион России отметил, что легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев якобы заложил фундамент развития футбола, которым сегодня пользуются во многих командах.

"Не стал бы никого выделять сейчас из тренеров на данный момент. Когда есть еврокубки, то можно о чем‑то говорить, а сейчас… А так, Серега Семак выигрывает. Плохого ничего не скажешь. Да, кто‑то критикует. Но и Романцев выигрывал сколько, а его критиковали за несовременный футбол. Я помню, когда все говорили, что футбол "Спартака" – прошлый век. А команда выигрывала и становилась чемпионом. Так про "стеночки‑забегания" как раз говорили, а теперь полмира пытается играть в этот футбол", – сказал Парфенов.

Ранее бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в патриотическом угаре заявил о необходимости захвата Россией всей Украины.

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