УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В России заявили, что в футбол "Спартака" сейчас "пытается играть полмира"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
519
В России заявили, что в футбол 'Спартака' сейчас 'пытается играть полмира'

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Парфенов, который предал страну и с 2009 года постоянно проживает в России, выдал нелепую мысль о том, что в футбол московского "Спартака" 90-х сейчас "пытается играть полмира". Уроженец Одессы также не согласился с критиками российского гранда.

Видео дня

Об этом Парфенов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Четырехкратный чемпион России отметил, что легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев якобы заложил фундамент развития футбола, которым сегодня пользуются во многих командах.

В России заявили, что в футбол "Спартака" сейчас "пытается играть полмира"
В России заявили, что в футбол "Спартака" сейчас "пытается играть полмира"

"Не стал бы никого выделять сейчас из тренеров на данный момент. Когда есть еврокубки, то можно о чем‑то говорить, а сейчас… А так, Серега Семак выигрывает. Плохого ничего не скажешь. Да, кто‑то критикует. Но и Романцев выигрывал сколько, а его критиковали за несовременный футбол. Я помню, когда все говорили, что футбол "Спартака" – прошлый век. А команда выигрывала и становилась чемпионом. Так про "стеночки‑забегания" как раз говорили, а теперь полмира пытается играть в этот футбол", – сказал Парфенов.

В России заявили, что в футбол "Спартака" сейчас "пытается играть полмира"
В России заявили, что в футбол "Спартака" сейчас "пытается играть полмира"

Ранее бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в патриотическом угаре заявил о необходимости захвата Россией всей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый футболист владикавказской "Алании" России Омари Тетрадзе выразил абсурдную мысль о том, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!