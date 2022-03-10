'Где НАТО, США, Евросоюз? Все они неудачники': тренер 'МанСити' разнес западных политиков и мировые организации из-за Украины

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который накануне вывел "горожан" в четвертьфинал Лиги чемпионов, рассказал свое видение вторжения России в Украину. Наставник Александра Зинченко обвинил Запад и Североатлантический альянс (НАТО) в бездействии.

Испанский специалист считает главным виновником кровопролитий Путина, но НАТО, США и Евросоюз становятся его пособниками, поскольку не предпринимают никаких решительных шагов.

"Великая мировая драма состоит в том, что некоторые страны продолжают разрушаться, потому что один человек решил, что невиновных тоже следует уничтожить. Мир по-прежнему молчит – правительства всего мира, которые должны принять решение или сказать, что этого не может быть. Если это происходит, значит провал политики, провал экономики, провал всех", – цитирует тренера La Razon.

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Гвардиола отметил, что когда происходит такое, как сейчас в Украине, то в будущих поколениях генерируется огромное количество ненависти. И чтобы исправить это, может понадобиться столетие.

"Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали. Быть дома, ходить в школу, ужинать вместе – и тут по решению одного человека страна разрушена. Представьте себя в своей стране. Человек приходит в ваш дом, нападает, убивает семью и друзей. Ты теряешь все и вынужден бежать", – говорит каталонец.

Гвардиола не понимает, почему крупнейшие мировые организации делают так мало, чтобы остановить войну в Украине.

"Где НАТО? Где Соединенные Штаты? Где Европейский союз? Поздно пытаться найти мирное решение. Это синоним абсолютного провала политических организаций", – говорит тренер.

"Кажется, что все эти организации существуют только для того, чтобы мы могли жить чуть получше, но на самом деле это провал. В конце концов, мы работаем и платим налоги по всему миру. И им нужно беспокоиться о том, чтобы эти вещи не происходили. Все они неудачники", – подытожил наставник "МанСити".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "МанСити" и "Эвертон" вышли в украинских флагах в честь своих футболистов – Александра Зинченко и Виталия Миколенко.