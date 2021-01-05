У мережі з'явилося відео, як Монзуль насправді керує грою і футболістами

Український футбол останнім часом асоціюють з ім'ям Катерини Монзуль. 39-річна харків'янка відсудила безліч топових поєдинків за участю "Динамо" і "Шахтаря".

У минулому році арбітриня дебютувала в Лізі Європи, посіла третє місце в списку найкращих жінок-арбітрів світу в 2020 році і увійшла в історію Ліги націй. Її критикують і розхвалюють. А УЄФА відзначив Монзуль, як арбітриню, яка продемонструвала серйозний прогрес.

Youtube-канал Football Hub зібрав в одному відео найемоційнішi і найяскравіші епізоди з Катериною. У невеликому ролику видно, як вона керує грою і футболістами на полі, а також як приймає ключові рішення під час матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Динамо" Сергій Сидорчук в інтерв'ю журналу "Футбол" заявив, що Монзуль має серйозні проблеми через системи відеодопомоги рефері (VAR).