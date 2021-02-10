В семье знаменитого Юргена Клоппа произошла смертельная трагедия

У главного тренера английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа в возрасте 81 года умерла мать Элизабет.

Немецкий тренер не смог приехать в Германию на из-за действующих коронавирусных ограничений на поездки.

"Она значила для меня все. Она была настоящей мамой во всех смыслах этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь ей стало лучше. Тот факт, что я не могу присутствовать на похоронах, объясняется этим ужасным временем. Как только позволят обстоятельства, мы устроим ей достойные поминки", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии запретило поездки из Великобритании из-за нового вируса коронавируса, обнаруженного в Англии, при этом ограничения пока действуют до 16 февраля, но, как ожидается, будут продлены.

По этой причине "Ливерпулю" было отказано во въезде в Германию для игры с РБ "Лейпциг" в Лиге чемпионов в конце этого месяца.

Матч 1/8 финала, который первоначально должен был состояться на Red Bull Arena в Лейпциге, был перенесен в Будапешт на Puskas Arena.