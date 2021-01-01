В Британии новый рекорд заболеваемости на COVID-19 из-за вируса-мутанта

Великобритания зафиксировала новый рекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки Covid-19 диагностировали у 53 285 человек, это уже четвертый день подряд, когда в стране объявлено более 50 000 положительных тестов.

Как сообщает Daily Mail, за неделю ежедневное количество заболевших выросло на 63% за неделю с 32 275 в прошлую пятницу. С понедельника на этой неделе положительные результаты тестов получили 253 720 человек.

При этом умерли за сутки еще 613 человек, а общее официальное число погибших достигло 74 125.

Стремительный рост заболеваемости в стране связывают с появлением нового супер-инфекционного штама коронавируса, который появился на Юго-Востоке Великобритании и распространился по всей территории.

В эпицентре второй волны заболевания находятся Лондон, Кент и Эссекс. Национальная служба здравоохранения бьет тревогу: постоянно появляются сообщения об очередях машин скорой помощи перед отделениями и о том, что врачам приходится выбирать между пациентами.

Отмечается также, что заболеваемость резко возросла в период рождественских праздников: самые жесткие меры изоляции для большей части страны были отложены до Дня подарков или даже позже, что позволило тысячам семей собраться вместе 25 декабря.

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